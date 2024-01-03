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        Konya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Konya'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:34
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        Konya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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        Konya'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelendiği bir minibüsü takip ederek Konya-Ankara kara yolunda durdurdu.

        Yapılan kontrolde 16 koltuk kapasiteli araçta Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Korsan taşımacılıktan 20 bin 342 lira ceza uygulanarak 60 gün trafikten men edilen aracın 2 sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Düzensiz gözmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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