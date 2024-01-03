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        Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdi

        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da fiziki altyapısı ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken, 1250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:46
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        Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdi
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da fiziki altyapısı ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken, 1250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" dediği şehir hastaneleri projesi kapsamında hizmete alınan Konya Şehir Hastanesi, 421 bin metrekare kapalı alan, yüksek teknolojiyle donatılmış 49 ameliyathane, 240 yoğun bakım yatağıyla Konya ve çevre illere hizmet sunuyor.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, AA muhabirine, 5 Ağustos 2020'de hizmete açılan hastanenin, yanık, kalp damar cerrahi, kemik iliği nakil, onkoloji, radyoaktif iyot tedavi, hiperbarik oksijen tedavi gibi özellikli merkezlerle hizmet verdiğini söyledi.

        Hastanede geçen yıl acil servis muayene sayısının 700 bine yaklaştığını belirten Koç, Konya Şehir Hastanesinde geçen yıl yaklaşık 2 milyon 900 bin acil ve poliklinik hizmeti sunulduğunu dile getirdi.

        Hastanenin açıldığı yıldan bu yana 7,5 milyon acil ve poliklinik hizmeti verildiğini aktaran Koç, yataklı doluluk oranının da yüzde 83 olduğunu bildirdi.

        - "Türkiye çapında hizmet vermekteyiz"

        Konya Şehir Hastanesinde 2023'te yaklaşık 37 bini nitelikli olmak üzere toplam 87 bin ameliyat yapıldığına dikkati çeken Koç, bunların çoğunun çocuk kalp damar cerrahisi, onkolojik ameliyatlar olduğunu söyledi.

        Koç, hastanenin Türkiye çapında hizmet verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ambulans uçaklarla, helikopterlerle hastanemize hasta gelmekte. 2023'te 31 ambulans uçak ve 122 helikopter ambulansla hasta kabulü yapılmıştır. Hastanemizde 8 bin 400 doğum gerçekleşmiştir. Şehir Hastanemiz bütün birimleriyle toplamda 441 uzman hekim ve öğretim üyesiyle Konya'mıza, bölgemize, ülkemize hizmet vermektedir. Hastanemizi tam kapasite çalıştırmaktan ve özellikli birimlerle tüm bölge ve ülkeye hizmet sunmasından çok mutluyuz. Burada bu kadar çok hastamızın derdine derman olmak, bizleri mutlu etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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