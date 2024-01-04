Konya'da "Neden Yeni Anayasa" konferansı düzenlendi Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Türkiye için önümüzdeki dönemde uzlaşarak, soğukkanlı şekilde düşünüp en iyi anayasanın hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Türkiye için önümüzdeki dönemde uzlaşarak, soğukkanlı şekilde düşünüp en iyi anayasanın hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Atar, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Gençlik Meclisi, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) ile Hukuki Atılım ve Tecrübe Topluluğu tarafından, Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda düzenlenen "Neden Yeni Anayasa" konulu konferansta, anayasa meselesinin birçok boyutunun olduğunu dile getirdi.

Anayasa fikri, batıda ortaya çıkmakla birlikte, doğu medeniyetleri ve özellikle de İslam medeniyetinin başından itibaren, anayasanın ilkeleri ve kuralları incelendiğinde birçok gelişme görüldüğünü aktaran Atar, "İngiltere'de ortaya çıkan Magna Carta Libertatum belgesiyle başlayan süreçte bugün anayasa kavramları, anayasal kurumları ve kurallarının son birkaç yüzyıl içerisinde en iyi şekilde kavramsallaştırıldığını, kurumların inşa edildiğini ve ilkelerin ortaya çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

Atar, bu gün anayasacılıkta batının esas alındığını, oradan istifade edildiğini belirtti.

- "Öncelikli yapılacak olan bilimsel çalışmadır"

Batı medeniyetinin kavramlarını geliştirerek kurumlarını inşa ettiğini, doğu medeniyetinin ise bu gelişmeyi gösteremediğini anlatan Atar, şunları kaydetti:

"Şu anda, anayasacılık bağlamında hak ve hürriyetlerle bir ülkede iyi yönetimi adalet, hukuk, denge ve denetimle sağlarsınız. Bununla ilgili olarak, evrensel diyebileceğimiz birtakım gelişmeler ve kavramlar var. Bunlar batının malıdır demek yanlıştır. Esasen tüm medeniyetlerin müşterek ürünleridir. Bunların içinde evrenselleşmiş olanları dikkate almamız gerekir. Ülkemiz için önümüzdeki dönemde uzlaşarak soğukkanlı bir şekilde düşünüp en iyi anayasayı hazırlamamız lazım. Öncelikli yapılacak olan bilimsel çalışmadır. Ardından farklı alanlarda insanlarla istişare edilip, anayasa olgunlaştıktan sonra halkın görüşüne sunmaktır."

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise Türkiye Yüzyılı'nda, halkın iradesinin tezahürü olacak kavramların ve kurumsal yapıların oluşmasının, insanların mutluluğu için gerekli olduğunu dile getirdi.

HUDER Başkanı Levent Babacan da 1982 Anayasası'nın değişime uğradığını, tahribatlı bir anayasa olduğunu belirterek, yeni anayasanın oluşturulmasında her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ise yeni anayasa meselesinin, hukuki bir metin oluşturma sürecinin ötesinde, toplumun temel değerlerini, hak ve özgürlüklerini yeniden tanımlama süreci olduğunu bildirdi.

Yeni anayasanın, ülkenin, yönetim ve hukuk sisteminin güncellenmesi, demokratik ilkelerin daha etkin şekilde işlemesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, "Türkiye'nin geleceğine şekil verecek, yeni anayasa gibi önemli bir meseleyi ele alacak olmamız, üniversite olarak toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir." dedi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.