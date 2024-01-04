Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Neden Yeni Anayasa" konferansı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Türkiye için önümüzdeki dönemde uzlaşarak, soğukkanlı şekilde düşünüp en iyi anayasanın hazırlanması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Neden Yeni Anayasa" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Türkiye için önümüzdeki dönemde uzlaşarak, soğukkanlı şekilde düşünüp en iyi anayasanın hazırlanması gerektiğini bildirdi.

        Atar, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Gençlik Meclisi, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) ile Hukuki Atılım ve Tecrübe Topluluğu tarafından, Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda düzenlenen "Neden Yeni Anayasa" konulu konferansta, anayasa meselesinin birçok boyutunun olduğunu dile getirdi.

        Anayasa fikri, batıda ortaya çıkmakla birlikte, doğu medeniyetleri ve özellikle de İslam medeniyetinin başından itibaren, anayasanın ilkeleri ve kuralları incelendiğinde birçok gelişme görüldüğünü aktaran Atar, "İngiltere'de ortaya çıkan Magna Carta Libertatum belgesiyle başlayan süreçte bugün anayasa kavramları, anayasal kurumları ve kurallarının son birkaç yüzyıl içerisinde en iyi şekilde kavramsallaştırıldığını, kurumların inşa edildiğini ve ilkelerin ortaya çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

        Atar, bu gün anayasacılıkta batının esas alındığını, oradan istifade edildiğini belirtti.

        - "Öncelikli yapılacak olan bilimsel çalışmadır"

        Batı medeniyetinin kavramlarını geliştirerek kurumlarını inşa ettiğini, doğu medeniyetinin ise bu gelişmeyi gösteremediğini anlatan Atar, şunları kaydetti:

        "Şu anda, anayasacılık bağlamında hak ve hürriyetlerle bir ülkede iyi yönetimi adalet, hukuk, denge ve denetimle sağlarsınız. Bununla ilgili olarak, evrensel diyebileceğimiz birtakım gelişmeler ve kavramlar var. Bunlar batının malıdır demek yanlıştır. Esasen tüm medeniyetlerin müşterek ürünleridir. Bunların içinde evrenselleşmiş olanları dikkate almamız gerekir. Ülkemiz için önümüzdeki dönemde uzlaşarak soğukkanlı bir şekilde düşünüp en iyi anayasayı hazırlamamız lazım. Öncelikli yapılacak olan bilimsel çalışmadır. Ardından farklı alanlarda insanlarla istişare edilip, anayasa olgunlaştıktan sonra halkın görüşüne sunmaktır."

        Konya Valisi Vahdettin Özkan ise Türkiye Yüzyılı'nda, halkın iradesinin tezahürü olacak kavramların ve kurumsal yapıların oluşmasının, insanların mutluluğu için gerekli olduğunu dile getirdi.

        HUDER Başkanı Levent Babacan da 1982 Anayasası'nın değişime uğradığını, tahribatlı bir anayasa olduğunu belirterek, yeni anayasanın oluşturulmasında her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

        Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ise yeni anayasa meselesinin, hukuki bir metin oluşturma sürecinin ötesinde, toplumun temel değerlerini, hak ve özgürlüklerini yeniden tanımlama süreci olduğunu bildirdi.

        Yeni anayasanın, ülkenin, yönetim ve hukuk sisteminin güncellenmesi, demokratik ilkelerin daha etkin şekilde işlemesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, "Türkiye'nin geleceğine şekil verecek, yeni anayasa gibi önemli bir meseleyi ele alacak olmamız, üniversite olarak toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir." dedi.

        Programa, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de tüm belediye çalışanları sağlık taramasından geçirildi
        Seydişehir'de tüm belediye çalışanları sağlık taramasından geçirildi
        DHA´nın duyurduğu buzulların bilimsel varlığı doğrulandı
        DHA´nın duyurduğu buzulların bilimsel varlığı doğrulandı
        Bilgehaneler öğrencilere psikolojik destek de sağlıyor
        Bilgehaneler öğrencilere psikolojik destek de sağlıyor
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 2023'te ihracat rekoru kıran Konyal...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 2023'te ihracat rekoru kıran Konyal...
        Terhis olan askerden AVM'deki annesine sürpriz
        Terhis olan askerden AVM'deki annesine sürpriz
        Karapınar'da "Bir bilene sor" konferansları sürüyor
        Karapınar'da "Bir bilene sor" konferansları sürüyor