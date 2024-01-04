Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü Galatasaray'a konuk olacakları maçtan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü Galatasaray'a konuk olacakları maçtan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

        Keleş, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, ligde üst üste İstanbul deplasmanına çıkacaklarını ifade etti.

        Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbulspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Keleş, "Zorlu maçlar, zor bir periyot ama iyi bir çıkış yakaladık. Çünkü son 5 maçımıza baktığımızda, 2 galibiyetimiz, deplasmanlardan aldığımız puanlar var. Oyuncularımızın morali yerinde. Deplasmanda zor maçlar olacak. Deplasmanda zaman zaman iyi oynuyoruz. Atmosferi çok yüksek, zor maçlar. Oyuncularımızla çalışacağız, mücadele edeceğiz ve iyi oyun oynayacağız. Oradan iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

        Keleş, Galatasaray'ın kadro derinliğine dikkati çekerek, "Daha iyiler, etkililer, daha çok alternatifleri var. Bir de seyirci avantajlarını düşünecek olursak, atmosferi zor bir maç. Oyuncularımızla iyi hazırlanacağız." dedi.

        Yeşil beyazlı oyuncu Uğurcan Yazğılı da Galatasaray ve ardından Fenerbahçe ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Çalışmalarımız iyi gidiyor. İnşallah oradan puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Dar alanda pas çalışması ve 5'e 2 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

        Benzer Haberler

        Konya'da cezaevindeki eşine kargo paketinde uyuşturucu gönderen kadın hakim...
        Konya'da cezaevindeki eşine kargo paketinde uyuşturucu gönderen kadın hakim...
        Seydişehir'de kadınlara yönelik sağlık konferansı düzenlendi
        Seydişehir'de kadınlara yönelik sağlık konferansı düzenlendi
        Seydişehir'de tüm belediye çalışanları sağlık taramasından geçirildi
        Seydişehir'de tüm belediye çalışanları sağlık taramasından geçirildi
        Konya'da "Neden Yeni Anayasa" konferansı düzenlendi
        Konya'da "Neden Yeni Anayasa" konferansı düzenlendi
        DHA´nın duyurduğu buzulların bilimsel varlığı doğrulandı
        DHA´nın duyurduğu buzulların bilimsel varlığı doğrulandı
        Bilgehaneler öğrencilere psikolojik destek de sağlıyor
        Bilgehaneler öğrencilere psikolojik destek de sağlıyor