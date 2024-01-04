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        Konya'da cezaevindeki eşine kargo paketinde uyuşturucu gönderen kadın hakim karşısında

        Konya'da cezaevindeki hükümlü eşine, kargo paketiyle uyuşturucu gönderdiği öne sürülen kadının yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:21
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        Konya'da cezaevindeki eşine kargo paketinde uyuşturucu gönderen kadın hakim karşısında
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        Konya'da cezaevindeki hükümlü eşine, kargo paketiyle uyuşturucu gönderdiği öne sürülen kadının yargılanmasına başlandı.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ö.K, avukatı ve tanık olarak eşi S.K. katıldı.

        Söz verilen Ö.K. ifadesinde, cezaevindeki eşinin haziranda kendisinden yazlık kıyafet istediğini söyledi.

        Evde bulunan ve daha önce eşinin kullandığı kıyafetleri hazırlayıp kargoyla gönderdiğini aktaran Ö.K, "Eşim uyuşturucu kullanıyordu. Ben kullanmasını istemiyordum, tedavi gördü. Aralık ayında da uyuşturucu kullanmayı bırakmıştı. Gönderdiğim kıyafetlerin içinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Kıyafetleri kontrol etmeden gönderdim." ifadesini kullandı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen S.K. de "Eşimden kıyafet istemiştim. Daha önceden kullandığım maddeler, eşimin gönderdiği kıyafetlerden çıkmış." dedi.

        - Savcı savunmayı "suçtan kurtulmaya yönelik" buldu

        Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, "Toplanan deliller neticesinde, her ne kadar sanık üzerine atılı suçu reddetse de savunmanın hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

        Mütalaada sanığın "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "İnfaz kurumu veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Konya'da cezaevindeki S.K'ye eşinden gelen kargo paketindeki kıyafetlerin içinde iki parça halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, kargoyu gönderen Ö.K. hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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