Konya'da cezaevindeki eşine kargo paketinde uyuşturucu gönderen kadın hakim karşısında

Konya'da cezaevindeki hükümlü eşine, kargo paketiyle uyuşturucu gönderdiği öne sürülen kadının yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ö.K, avukatı ve tanık olarak eşi S.K. katıldı.

Söz verilen Ö.K. ifadesinde, cezaevindeki eşinin haziranda kendisinden yazlık kıyafet istediğini söyledi.

Evde bulunan ve daha önce eşinin kullandığı kıyafetleri hazırlayıp kargoyla gönderdiğini aktaran Ö.K, "Eşim uyuşturucu kullanıyordu. Ben kullanmasını istemiyordum, tedavi gördü. Aralık ayında da uyuşturucu kullanmayı bırakmıştı. Gönderdiğim kıyafetlerin içinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Kıyafetleri kontrol etmeden gönderdim." ifadesini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.K. de "Eşimden kıyafet istemiştim. Daha önceden kullandığım maddeler, eşimin gönderdiği kıyafetlerden çıkmış." dedi.

- Savcı savunmayı "suçtan kurtulmaya yönelik" buldu

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, "Toplanan deliller neticesinde, her ne kadar sanık üzerine atılı suçu reddetse de savunmanın hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Mütalaada sanığın "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "İnfaz kurumu veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konya'da cezaevindeki S.K'ye eşinden gelen kargo paketindeki kıyafetlerin içinde iki parça halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, kargoyu gönderen Ö.K. hakkında dava açılmıştı.