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        Konya'da otobüs ve tramvaylarda 102 milyon yolcu taşındı

        Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023'te otobüs ve tramvaylarla toplam 102 milyon 415 bin 205 yolcu taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:03
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        Konya'da otobüs ve tramvaylarda 102 milyon yolcu taşındı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023'te otobüs ve tramvaylarla toplam 102 milyon 415 bin 205 yolcu taşıdı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 42 bin kilometrekareyle Türkiye'nin en büyük coğrafyasında ve nüfus olarak 6. büyük şehrinde verdikleri toplu taşıma hizmetlerinin en yüksek standartlarda olması için yoğun gayret içinde olduklarını belirtti.

        Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli ve büyük bir şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmenin öncelik verdikleri konuların başında geldiğini vurgulayan Altay, "2023 yılının başlarında; öz kaynaklarımızdan temin ettiğimiz 127 yeni otobüsü hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu 127 yeni otobüsümüze, 50 yeni doğal gazlı ve hibrit otobüs daha ekleme kararı almıştık. Takip eden süreçte 45 yeni doğal gazlı ve hibrit otobüsün yanında 3 tane daha yarı seyahat otobüsünü ulaşım filomuza dahil ettik. Kalan 5 otobüsümüzle ilgili de işlemlerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

        - Toplu ulaşım filosu yeni ve modern otobüslerle güçlendi

        Şehir içi ulaşımda çok yüksek standartlarda hizmet sağlamaya devam ettiklerini aktaran Altay şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz yıl yeni otobüslerle güçlenen toplu ulaşım filomuzla 32 milyon 142 bin 680 kilometre mesafe kat ederek 889 bin 16 sefer gerçekleştirdik. Otobüslerimiz bu mesafeyi kat ederken 71 milyon 329 bin 828 yolcu taşıdı. Tramvaylarımız ise 92 bin 610 sefer yaparak 31 milyon 85 bin 377 yolcu sayısına ulaştı. Özetle; otobüs ve tramvaylarımızla son bir yılda toplamda 102 milyon 415 bin 205 yolcu taşıyarak ülkemiz nüfusundan daha fazla vatandaşımıza toplu taşıma hizmet verdik. Bir taraftan da hemşehrilerimize bu hizmeti verirken Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağladık. Coğrafyanın büyüklüğüne rağmen bu konuda kararlılığımıza devam edeceğiz. Ayrıca 2024 ile beraber 240 lira olan öğrenci aylık abonman fiyatlarını 20 lira aşağı çekerek öğrencilerimizin bütçesine ekstra katkı sağlamış olduk. Şehir içi ulaşımda kaliteli ve güvenilir hizmetlerimizi sürdürmek ve Konyalı hemşehrilerimizin toplu taşımada memnuniyetini daha da artırmak için 2024 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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