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        Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda yangın

        Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarındaki sazlık alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:35
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        Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda yangın
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        Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarındaki sazlık alanda yangın çıktı.

        İlçe merkezinde, Soğla mevkisindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Soğla bölgesindeki besihanelerin karşısında bulunan sazlık alanda çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri, alanın göl havzası içerisinde bulunması, bataklık ve balçık saha olması nedeniyle alana girip yangına müdahale edemedi.

        Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yakın çevresine yayılan yangını bir süre gözetim altına alan ekipler, yerleşim merkezi için tehdit oluşturmadığı belirlenince bölgeden ayrıldı.

        Sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın bir müddet sonra etkisini yitirmesinin ardından kendiliğinden söndü.

        Galeri
        Galeri

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