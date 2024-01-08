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        Konya'da trafikte tehlikeli araç kullanan sürücüye para cezası

        Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:42
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        Konya'da trafikte tehlikeli araç kullanan sürücüye para cezası
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        Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi.

        Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta bazı kişilerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabında paylaşması üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, sürücünün Mustafa D. olduğunu belirledi.

        Yakalanan sürücü Mustafa D'nin, yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı.

        Sürücüye, "makas atmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kurallara uymamak" maddelerinden 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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