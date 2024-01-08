Konya'da trafikte tehlikeli araç kullanan sürücüye para cezası

Konya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta bazı kişilerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabında paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, sürücünün Mustafa D. olduğunu belirledi.

Yakalanan sürücü Mustafa D'nin, yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Sürücüye, "makas atmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kurallara uymamak" maddelerinden 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

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