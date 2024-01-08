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        Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar

        Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:05
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        Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar
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        Konya'da lise öğrencisine cinsel istismar davasında karar açıklandı.

        Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet M, okul müdürleri Asuman S.K. ve Harun A. ile taraf avukatları katıldı.

        Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Ahmet M'ye "cinsel istismar" suçundan 22 yıl hapis cezası verdi.

        Okul müdürleri Harun A. ile Asuman S.K'ye "cinsel istismara yardım etme" suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası veren heyet, sanıkların tahliyesini kararlaştırdı.

        Asuman S.K'nin eşi M.K, B.K. ve H.K'nin beraatine karar veren mahkeme, Ahmet M'nin ortağı Ali A'yı da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Konya'da eğitim gören lise öğrencisi G.A, okulunda "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" vaadi ve tehditlerle istismar edildiği iddiasıyla 2022 yılı aralık ayında ailesiyle şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet M. okul müdürü Harun A. ve başka bir okulun müdürü Asuman S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Hazırlanan iddianamede, okul müdürü Harun A'nın 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A'ya, derslerinde başarılı olduğu için kendisini Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) aldıracağını söyleyerek Ahmet M. (35) ile tanıştırdığı belirtilmişti. İddianamede, kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet M'nin G.A'ya aynı vaat ve tehditlerle cinsel istismarda bulunduğu ifade edilmişti. İddianamede Ahmet M'nin G.A. ile dini nikahla evlendiğine yer verilmişti.

        İddianamede, Ahmet M. ile okul müdürü Harun A. ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen başka bir okulun müdürü Asuman S.K. hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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