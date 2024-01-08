Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da polis eşleri ile STK temsilcileri bir araya geldi

        Konya'da Polis Eşleri Derneği öncülüğünde polis eşleri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, il protokolünün eşleri tanışma ve dayanışma toplantısında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:11 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da polis eşleri ile STK temsilcileri bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da Polis Eşleri Derneği öncülüğünde polis eşleri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, il protokolünün eşleri tanışma ve dayanışma toplantısında buluştu.

        Konya Valiliği ile Konya Emniyet Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Polisevinde düzenlenen etkinlikle konuşan Polis Eşleri Derneği Konya Şube Başkanı ve Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un eşi Gül Karabulut, birlikte olmanın, fikir alışverişinin ve dayanışma gücünün vurgulanması adına önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Derneğin faaliyetlerinden söz eden Karabulut, "Sizlerle birlikte yol almak gücümüze güç katmaktadır. Yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz başarıları ve karşılaştığımız zorlukları paylaşarak birbirimizden öğrenmek, daha etkili ve sürdürülebilir projeler geliştirmemize olanak tanıyacaktır." ifadesini kullandı.

        Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan da konuşmasında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak bundan sonraki süreçte el ele vererek daha iyi işlere imza atılacağını vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Konya'da husumetlisine kimyasal sıvı atan sanık hakkında 15 yıla kadar hapi...
        Konya'da husumetlisine kimyasal sıvı atan sanık hakkında 15 yıla kadar hapi...
        Konya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
        Konya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 2 yaralı
        NEÜ'nün sanayi odaklı bölümleri ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyo...
        NEÜ'nün sanayi odaklı bölümleri ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyo...
        Beyşehir'de hububat çiftçisine tohum ekiminde derinlik uyarısı
        Beyşehir'de hububat çiftçisine tohum ekiminde derinlik uyarısı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da hafif ticari araç şarampole devrildi 2 kişi yaralandı
        Konya'da hafif ticari araç şarampole devrildi 2 kişi yaralandı