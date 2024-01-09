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        Beyşehir'de metruk ev yangını

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:33
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        Beyşehir'de metruk ev yangını
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, olay Hacıarmağan Mahallesi'ndeki iki katlı içinde kimsenin yaşamadığı boş metruk evde sabah saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler çevresindeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evin enkazını kaldırılmak üzere belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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