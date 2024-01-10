Konya'da mermer ocağında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

D.K'nin kullandığı hafriyat kamyonu, Huğlu Mahallesi civarındaki mermer ocağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan D.K, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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