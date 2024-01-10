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        Konya'da mermer ocağında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:00
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        Konya'da mermer ocağında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        D.K'nin kullandığı hafriyat kamyonu, Huğlu Mahallesi civarındaki mermer ocağında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan D.K, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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