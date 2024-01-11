Konya'da kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı

Konya'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konevi Mahallesi'nde bir kadının cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahında 12 kilometrelik mesafede, 47 iş yeri güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını incelendi.

Şüphelilerin cep telefonunu satabileceği iş yerlerini de araştıran ekipler, kimliklerini belirlediği F.İ. (18), M.A. (22) ve R.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

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