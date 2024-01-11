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        Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı

        TÜMOSAN Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:44
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        Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı
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        TÜMOSAN Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına video hazırladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından "Alışamadım Ahmet Çalık 1994-∞" başlığıyla yapılan paylaşımda, Çalık'ın yeşil sahalardaki görüntülerine yer verildi.

        Görüntülerde Çalık için yapılan anma törenleri de yer aldı.

        Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, Gençlerbirliği altyapısında başladığı futbol kariyerinde Galatasaray, Konyaspor ve milli takım formalarını giydi.

        Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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