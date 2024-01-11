Beyşehir'de yasa dışı kara avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgede yasa dışı kara avcılığına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği saha görevlileri av koruma ve kontrol faaliyeti kapsamında yürüttükleri denetim ve kontrollerde yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Ekipler yakalanan avcılar hakkında idari işlem başlatılırken av sırasında kullandıkları silahlara da el konuldu.