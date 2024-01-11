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        Beyşehir'de yasa dışı kara avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgede yasa dışı kara avcılığına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:59
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        Beyşehir'de yasa dışı kara avcılığı yapan 2 kişi yakalandı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgede yasa dışı kara avcılığına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

        Beyşehir Milli Parklar Şefliği saha görevlileri av koruma ve kontrol faaliyeti kapsamında yürüttükleri denetim ve kontrollerde yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

        Ekipler yakalanan avcılar hakkında idari işlem başlatılırken av sırasında kullandıkları silahlara da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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