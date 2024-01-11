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        Beyşehirli öğrenci Güzel Ezan Okuma Yarışması'nda birinci oldu

        Güzel Ezan Okuma Yarışması'nda il birincisi olan Beyşehirli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Şimşek, Türkiye finallerinde Konya'yı temsil etmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:39
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        Beyşehirli öğrenci Güzel Ezan Okuma Yarışması'nda birinci oldu
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        Güzel Ezan Okuma Yarışması'nda il birincisi olan Beyşehirli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Şimşek, Türkiye finallerinde Konya'yı temsil etmeye hak kazandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İHO Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Konya İl Birinciliği Yarışması’nda Beyşehir’i temsil eden Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi ve hafız adayı Abdullah Şimşek, 1. bölge il finaline birinci oldu.

        Şimşek, elde ettiği bu başarıyla Konya’yı Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

        Şimşek’in başarısı öğrenim gördüğü okulunda da sevinçle karşılanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yayımladığı kutlama mesajında, "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Konya birincisi olan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz Abdullah Şimşek’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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