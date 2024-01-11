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        Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:08
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        Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Hakan Keleş! Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Keleş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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