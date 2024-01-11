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        Konya ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi

        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:47 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:55
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        Konya ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi
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        Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Konya'da vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başladı.

        Kentteki tarihi camiler başta olmak üzere, Hacı Veyiszade, İplikçi, Sultan Selim ve Alaaddin Camii'nde cemaat, yatsı namazını kılıp dua etti.

        Camilerdeki programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da ise İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

        - Aksaray

        Aksaray'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

        Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

        - Karaman

        Karaman'da ise İl Müftülüğünce düzenlenen programda kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Camilerde saf tutan cemaat yatsı namazını kılıp dua etti. Programın ardından, belediye tarafından cemaate kandil simidi dağıtıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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