Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarını aldığı 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.
Bu adreslerdeki aramalarda, 217 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 62 obje ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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