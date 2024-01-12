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        Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:06
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        Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarını aldığı 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.

        Bu adreslerdeki aramalarda, 217 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 62 obje ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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