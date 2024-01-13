TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulu Gala Programı yapıldı

TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulu 5. Dönem Gala Programı gerçekleştirildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, bir otelde düzenlenen programda, bölgede ve dünyada söz sahibi olmak için ülke ekonomisinin güçlü olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü ve lider ülke olması için iş insanlarına sorumluluk düştüğünü aktaran Öztürk, ülke ekonomisinin son 15 yılda yakaladığı büyümeyle hedefine doğru ilerlediğini anlattı.

Öztürk, dünyada ilk 5 büyük ekonomi arasına girmenin önemine işaret ederek, bunun için genç girişimcilerin çok daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, Konya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi'nin devir teslim töreni ve 5. Dönem İcra Komitesi'nin takdimi yapıldı.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ile genç iş insanları katıldı.