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        Konya'da son 3 ayda araması olan 1294 kişi yakalandı

        Konya'da son 3 ayda çeşitli suçlardan araması olan 1294 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:39
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        Konya'da son 3 ayda araması olan 1294 kişi yakalandı
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        Konya'da son 3 ayda çeşitli suçlardan araması olan 1294 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son 3 ayda yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri olan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan aranan 217 kişi, kasten öldürme suçundan aranan 5 kişi, yağma suçundan aranan 65 kişi, dolandırıcılık suçundan aranan 57 kişi, yaralama suçundan aranan 224 kişi ve diğer suçlardan aranan 726 kişi olmak üzere toplamda 1294 kişi yakalandı.

        Son 3 ay içerisinde gerçekleşen operasyonlarda bu yakalananlardan 672 kişi doğrudan cezaevine gönderilirken, 622'si de adli mercilere teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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