Yatağa bağımlı Konyalı gazinin hayatı, evde sağlık hizmetiyle kolaylaştırılıyor

ZEHRA MELEK ÇAT - Ankara'da vatani görevini yaparken paraşütünün açılmaması nedeniyle düşerek beli kırılan, zamanla da yatağa bağımlı hale gelen 78 yaşındaki Halil Tamak'a 20 yıldır evde sağlık hizmeti sunuluyor.

Vatani görevini Ankara'da paraşütçü komando olarak yapan Tamak, uçaktan yaptığı atlayışta paraşütünün açılmaması üzerine düşerek ağır yaralandı.

Kazadan sonra yaklaşık 6 ay askeri hastanede tedavi gören Tamak, o günden sonra koltuk değnekleriyle hayatını sürdürmeye başladı.

Zamanla yürüme yetisini kaybedince tamamen yatağa bağımlı hale gelen Tamak'ın sağlık ihtiyaçları ziyaretine gelen ekip tarafından gideriliyor. Tamak'ın eve gelen ekip tarafından sonda değişimi yapılıyor, ilaç raporları yenileniyor, reçete yazılıyor.

- Sağlık ekiplerinin bakımından, eşinin desteğinden memnun

Eşi Zehra Tamak ile yaşayan 1 çocuk, 3 torun sahibi gazi Tamak, AA muhabirine, kazadan önce 5 defa başarılı bir şekilde paraşütle atladığını, 6. atlayışında paraşütün yarım açılması nedeniyle metrelerce yükseklikten düşünce bel kemiğinin kırıldığını söyledi.

Bir süre koltuk değnekleriyle de olsa kendi işini gördüğünü, çiftçilikle uğraştığını anlatan Tamak, "Henüz 21 yaşındaydım, 14 aylık askerdim. Hayatıma devam etmek zorundaydım." dedi.

Tamak, yatağa bağımlı hale gelince hastaneye gidemez olduğunu, evde sağlık hizmeti için talepte bulunduklarını belirterek, "Bakımım evde yapılıyor. Halimi, hatırımı soruyorlar. Ne ihtiyacım varsa ilgileniyorlar. İğnemi yapıyorlar, hapımı veriyorlar. 20 senedir çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun hanım da bana iyi bakıyor. Bir kızım var öğretmen, üç tane de torunum var." diye konuştu.

- "İlgileniyorlar diye duygulanıyoruz"

Tamak'ın eşi Zehra Tamak da 51 yıllık evli olduğu eşiyle mutlu bir yuvaları olduğunu dile getirdi.

Eşinin bir süre koltuk değnekleri ve üç tekerlekli bisikletiyle yaşamını sürdürdüğünü anlatan Tamak, "Bir hastalandı, sonra kalkamadı. Artık doktorlar evimize geliyor, Allah razı olsun. Çok memnun oluyoruz. İlgileniyorlar diye duygulanıyoruz. Belediye başkanı bile ziyaretimize geldi, nasıl sevindi, 2-3 gün anlattı. Sağlıkla ilgili doktorlarımız bütün bakımını yapıyor." ifadesini kullandı.

- Geçen yıl 87 bin ev ziyareti yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli Dr. Fatih Akkuş, kendisinden önce de evde sağlık hizmeti alan Halil Tamak'ı yaklaşık 7 yıldır tanıdığını söyledi.

Diğer hastalarla olduğu gibi Tamak ile de özenle ilgilendiklerini vurgulayan Akkuş, "Düzenli olarak sonda değişimlerini takip ediyoruz. Muayene ediyoruz, reçete yazıyoruz. Hastaneye nakil ihtiyaçları olursa onunla da ilgileniyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, sağlıkta dönüşümün en değerli hizmetlerinden biri olan evde sağlık hizmetiyle yaşlılık, kronik hastalık ya da herhangi bir fiziksel engel nedeniyle yatağa bağımlı hastalara yerinde muayene ve tedavi hizmeti verildiğini söyledi.

Koç, hastaların taleplerine göre gerekli işlemlerin yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu hastalarımızın ihtiyaç duyduğu kronik hastalıklara bağlı ilaç raporları var. Bu ilaçların reçete edilmesi işlemleri var ayrıca ihtiyaç duydukları bez ve beslenme ürünleri reçetesi ve raporları oluyor. Bu hizmetleri yerinde yapıyoruz. Bu hastalarımızda sonda işlemleri önemli. Hastalarımızın çoğunluğunun ihtiyacı olan pansuman hizmetlerimiz var. Enjeksiyonlarını yapıyoruz. Hareketi kısıtlı hastalara evde ağız ve diş sağlığı hizmeti de veriliyor."

Konya'da 22'si uzman olmak üzere 50 doktorun görev yaptığı evde sağlık hizmetleri ekibinde 155 personelin yer aldığına değinen Koç, geçen yıl 50 ekiple yaklaşık 37 bin hastaya 87 bin ev ziyareti yapıldığını sözlerine ekledi.