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        Konyaspor, Emmanuel Boateng ile anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:40
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        Konyaspor, Emmanuel Boateng ile anlaştı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ekibi Elfsborg'da forma giyen 26 yaşındaki Ganalı futbolcu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu törende 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Boateng, yeni takımında 26 numaralı formayı giyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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