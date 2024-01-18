Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Mert Bulut

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Dk. 90+2 Cebrail Karayel), Metehan Mert, Kahraman Demirtaş (Dk. 86 Moreno), Guilherme, Uğurcan Yazğılı (Dk. 98 Yasir Subaşı), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün (Dk. 98 Rak), Yunus Mallı, Muric (Dk. 63 Prip), Oliveira (Dk. 63 Cikalleshi)

Göztepe: Arda Özçimen, Fıratcan Üzüm (Dk. 81 Ogün Bayrak), Taha Altıkardeş (Dk. 91 Nielsen), Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Yunus Emre Gedik, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Heliton), Ahmed Ildız (Dk. 67 Tarkan Serbest), Celil Yüksel, Lundqvist (Dk. 46 Tijanic), Traore

Goller: Dk. 60 Heliton (Göztepe), Dk. 75 Oğulcan Ülgün, Dk. 105 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Celil Yüksel, Dk. 58 Ümit Akdağ, Dk. 74 Yunus Emre Gedik (Göztepe), Dk. 64 Ahmet Oğuz, Dk. 108 Yasir Subaşı, Dk. 112 Moreno, Dk. 116 Metehan Mert (TÜMOSAN Konyaspor)

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