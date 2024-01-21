Konyalı yetim yarışmadan kazandığı ödülü Gazze'ye bağışladı
Konya'da 12 yaşındaki çocuk, "yetim" temasıyla düzenlenen yarışmada kazandığı ödülü Gazze'ye bağışladı.
Konya'da 12 yaşındaki çocuk, "yetim" temasıyla düzenlenen yarışmada kazandığı ödülü Gazze'ye bağışladı.
İHH Konya Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İHH'nın, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Belediyesi ortaklığında düzenlenen 3. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda yetim temalı resim yarışması düzenlendi.
Yurt içi ve yurt dışından 12-16 yaş grubunda yüzlerce çocuğun katıldığı "Hayallerimi Çiziyorum" adlı yarışmada, Konyalı 12 yaşındaki Yusuf Murat Nenğ ikinci oldu.
Nenğ, yarışmadan kazandığı kendisine verilen hediye 1000 lira nakit, kıyafet ve eğitim kartından 1000 lirayı dernek aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.
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