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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:56
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Prip, N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Yunus Mallı, Cikalleshi

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

        Gol: Dk. 43 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kart: Dk. 13 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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