Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Prip, N'Zonzi, Oğulcan Ülgün, Yunus Mallı, Cikalleshi
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
Gol: Dk. 43 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 13 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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