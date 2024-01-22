Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya savunma sanayisini güçlendirecek Yetenek Envanteri çalışmalarının ilk etabı tamamlandı

        Konya Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürlüğü ve Aselsan Konya işbirliğinde "Konya Tabanlı Savunma Sanayi Ekosistemi Oluşturma ve Geliştirme Kurulu" Yetenek Envanteri çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya savunma sanayisini güçlendirecek Yetenek Envanteri çalışmalarının ilk etabı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürlüğü ve Aselsan Konya işbirliğinde "Konya Tabanlı Savunma Sanayi Ekosistemi Oluşturma ve Geliştirme Kurulu" Yetenek Envanteri çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Aselsan Konya'nın bölgede var olma misyonu çerçevesinde Konya'da oluşturulan konsorsiyum ile yerelde var olan potansiyelin harekete geçirilerek savunma sanayine entegrasyonu ve mevcut sektörlerin kurumsal ve teknolojik dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmaların ilk etabının 10 Kasım 2023'te yapılan değerlendirme toplantısı ile tamamlandığı belirtildi.

        Açıklamada, 17 Mayıs 2023'te başlayan işbirliği çalışmaları kapsamında, belirlenen faaliyet alanlarında çeşitli kriterlere bağlı kalarak belirlenen işletmelere, kurumlar arası katılım ile tertip edilen ortak heyetlerce ziyaretler düzenlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan ön değerlendirmeler neticesi potansiyeli yüksek işletmeler, Aselsan Konya Firma Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu tarafından yerinde denetime tabi tutulmuş ve kategorilendirilmiştir. Savunma sanayi standartları ve şartları doğrultusunda, firmaların sahip olduğu kabiliyetler detaylı olarak değerlendirilerek yol haritası niteliğinde firmalara raporlanmıştır. Projenin ilk etabı ile 20'nin üzerinde işletme Aselsan Konya'nın ekosistemine dahil olmuştur. Konya'da güçlü bir savunma sanayi ekosisteminin kurulmasına yönelik yürütülen projenin ikinci etabı 2024'te de devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser

        Benzer Haberler

        Konyaspor - Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor - Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor- Antalyaspor: 1-1
        Konyaspor- Antalyaspor: 1-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig