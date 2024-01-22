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        Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:10
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        Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Örgüt üyelerinin birbirleriyle mesajlaştıkları gizli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları tespit edilen 3 zanlı, Konya ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda belirlenen 46 kişiden 21'inin örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

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