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        Konyaspor, kaleci Jakub Slowik'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:23 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:52
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        Konyaspor, kaleci Jakub Slowik'i renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i transfer etti.

        Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, en son Japonya ekibi FC Tokyo'da forma giyen 32 yaşındaki kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        "Jakub Slowik hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, tecrübeli kalecinin 27 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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