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        Konya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Konya'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:36
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        Konya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
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        Konya'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

        Yapılan kontrollerde araçtaki 28 düzensiz göçmenden 19'unun kimliğinin olmadığı anlaşıldı.

        Gözaltına alınan ve korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira ceza uygulanan araç sürücüsü A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Araç trafikten men edildi.

        Düzensiz gözmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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