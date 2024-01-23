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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne hazır olduklarını belirterek, Konya'daki adaylarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:12
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne hazır olduklarını belirterek, Konya'daki adaylarını tanıttı.

        Babacan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerden ve Türkiye'den umutlu olduğunu söyledi.

        Ülke için çalışacaklarını, yeni projeler üreteceklerini ve refah seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Babacan, "Konya'dan, bu güzel şehrimizden bizleri izleyen gençlere, kadınlara, asgari ücretlilere, beyaz yakalılara, mavi yakalılara, emeklilere, hakka inanan, adalet isteyen, zenginlik talep eden herkese sesleniyorum. 'Senin yerin burası, sizin yeriniz DEVA' diyorum. Türkiye'ye sesleniyorum, emeğe önem veren, siyasi görüşüne bakmadan çalışanın yanında olan, hakkı, adaleti savunan, demokrasinin, özgürlüklerin yanında olan herkesin yeri burası." diye konuştu.

        Vatandaşların desteğiyle Konya Büyükşehir Belediyesini ve ilçe belediyeleri yönetmeye talip olduklarını dile getiren Babacan, "Çiftçimizin yüzünü güldüreceğiz. Yüzümüzü tarıma döneceğiz, tarlalara döneceğiz, sulama alanlarına döneceğiz. Çünkü biliyoruz, Konya'da tarımı kaybedersek, Türkiye'de tarımı kaybederiz. Gıda enflasyonunu düşürmek istiyorsanız çiftçinin maliyetini düşüreceksiniz. Çiftçiye, tarıma destek olacaksınız. Bu yüzden sulama projeleri bizim önceliğimiz. Konya'nın kuraklaşmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

        "Bizim hayalimizdeki Türkiye, üreten Türkiye. Kavga eden değil, barışan Türkiye" diyen Babacan, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için yerel seçimleri çok önemsediklerinin altını çizdi.

        Partisinin Konya büyükşehir belediye başkanı adayının, kurucu il başkanı Seyit Karaca olduğunu ifade eden Babacan, ardından Konya'daki diğer adaylarını tanıttı.

        Ali Babacan ve kürsüye davet ettiği adaylar, konuşmanın ardından hükümete temsili "sarı kart" gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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