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        Konyaspor, Sırp savunma oyuncusu Damjanovic ile anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Filip Damjanovic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:13
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        Konyaspor, Sırp savunma oyuncusu Damjanovic ile anlaştı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Filip Damjanovic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak ülkesinin Vozdovac takımında forma giyen Sırp futbolcu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve başkan yardımcısı Mehmet Eryılmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Damjanovic, yeşil-beyazlı ekipte 33 numaralı formayı giyecek.

        Galeri
        Galeri

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