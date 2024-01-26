Konyaspor, İstanbulspor'dan Alassane Ndao'yu transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor'dan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor'dan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre TÜMOSAN Konyaspor, 27 yaşındaki kanat oyuncusu ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbulspor forması ile bu sezon 21 maçta 1 gol atan Ndao, yeşil-beyazlı ekipte 18 numaralı formayı giyecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.