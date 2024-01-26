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        Konyaspor, İstanbulspor'dan Alassane Ndao'yu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor'dan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 22:02 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:06
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        Konyaspor, İstanbulspor'dan Alassane Ndao'yu transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor'dan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre TÜMOSAN Konyaspor, 27 yaşındaki kanat oyuncusu ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        İstanbulspor forması ile bu sezon 21 maçta 1 gol atan Ndao, yeşil-beyazlı ekipte 18 numaralı formayı giyecek.

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