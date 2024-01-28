Yangından güvercinlerini kurtaran itfaiye erlerine minnettar HAVVA DEREAĞZI - Konya'da alevlerin sardığı iş yerinin bitişiğindeki binada dumandan etkilenen 20 güvercini yanmaktan ve zehirlenmekten kurtaran itfaiye ekipleri, kuşların sahibinin mutluluğuna ortak oldu.

HAVVA DEREAĞZI - Konya'da alevlerin sardığı iş yerinin bitişiğindeki binada dumandan etkilenen 20 güvercini yanmaktan ve zehirlenmekten kurtaran itfaiye ekipleri, kuşların sahibinin mutluluğuna ortak oldu.

Horozluhan Mahallesi Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması yapmaya hazırlanan ekiplerin yanına gelen Kamil Kaya, çatıda baktığı güvercinlerinin yoğun dumandan etkilendiğini ve kötü durumda olduğunu söyledi.

Ekipler, dumandan zehirlenmek üzere olan 20 güvercini kurtarıp sahibine teslim etti.

- "İtfaiye ekibi olmasaydı bu canlarımızın hepsi belki ölebilirdi"

Güvercinlerine bir şey olmamasının mutluluğunu yaşayan Kaya, AA muhabirine, itfaiye ekiplerinin güvercinleri kurtarmak için canla başla mücadele ettiğini söyledi.

İçeriye kendileri giremediği için itfaiye ekiplerinden kuşları kurtarmaları için çekinerek yardım istediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"İçeriye biz dumandan dolayı giremiyorduk, ağabeyler girdi. Kuşları kucaklayıp getirdiler. Çok şükür kurtardık. Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. İtfaiye ekibi olmasaydı bu canlarımızın hepsi belki ölebilirdi. Hepsi canla başla kendilerini tehlikeye atıp kuşları kurtardı. 20 kuşum vardı, 20'sini de o dumanın içinden tek tek bulup çıkardılar. Biz söyler söylemez içeri girdiler. Onlar gelmeseydi, biz giremezdik."

- "Bizim amacımız her zaman can kurtarmak"

İtfaiyede eğitim çavuşu olarak görev alan Yusuf Özel, yangın ihbarının ardından hiç vakit kaybetmeden olay yerine ulaştıklarını anlattı.

Yangına müdahale ederken mahsur kalan güvercinlerden haberdar olduklarını belirten Özel, "Güvercinleri kurtarmak için yan iş yerinin çatısına çıktık. Çok sayıda mahsur kalan güvercini bulundukları dumanlı ortamdan kurtardık. Bizim amacımız her zaman can kurtarmak. Yangın ikinci planda kalıyor. Hayvan insan fark etmeksizin eğer muhtaç durumdaysa, kurtarmamız gerekiyor. Kendi canımızı hiçe sayıp o canı kurtarmak için emek sarf ediyoruz. Bizim için benim kedim, onun kedisi, kuşu hiç fark etmiyor, canlı olması yeterli." diye konuştu.

İtfaiye erlerinden Ercan Karatün ise kurtardıkları kuşların sahibinin mutluluğuna ortak olmanın ayrı bir duygu olduğunu dile getirerek, "Bütün hayvan kurtarma ihbarlarına müdahale ediyoruz. Bugüne kadar birçok hayvanı kurtardık." dedi.