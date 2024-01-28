Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yangından güvercinlerini kurtaran itfaiye erlerine minnettar

        HAVVA DEREAĞZI - Konya'da alevlerin sardığı iş yerinin bitişiğindeki binada dumandan etkilenen 20 güvercini yanmaktan ve zehirlenmekten kurtaran itfaiye ekipleri, kuşların sahibinin mutluluğuna ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangından güvercinlerini kurtaran itfaiye erlerine minnettar
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAVVA DEREAĞZI - Konya'da alevlerin sardığı iş yerinin bitişiğindeki binada dumandan etkilenen 20 güvercini yanmaktan ve zehirlenmekten kurtaran itfaiye ekipleri, kuşların sahibinin mutluluğuna ortak oldu.

        Horozluhan Mahallesi Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

        Soğutma çalışması yapmaya hazırlanan ekiplerin yanına gelen Kamil Kaya, çatıda baktığı güvercinlerinin yoğun dumandan etkilendiğini ve kötü durumda olduğunu söyledi.

        Ekipler, dumandan zehirlenmek üzere olan 20 güvercini kurtarıp sahibine teslim etti.

        - "İtfaiye ekibi olmasaydı bu canlarımızın hepsi belki ölebilirdi"

        Güvercinlerine bir şey olmamasının mutluluğunu yaşayan Kaya, AA muhabirine, itfaiye ekiplerinin güvercinleri kurtarmak için canla başla mücadele ettiğini söyledi.

        İçeriye kendileri giremediği için itfaiye ekiplerinden kuşları kurtarmaları için çekinerek yardım istediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

        "İçeriye biz dumandan dolayı giremiyorduk, ağabeyler girdi. Kuşları kucaklayıp getirdiler. Çok şükür kurtardık. Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. İtfaiye ekibi olmasaydı bu canlarımızın hepsi belki ölebilirdi. Hepsi canla başla kendilerini tehlikeye atıp kuşları kurtardı. 20 kuşum vardı, 20'sini de o dumanın içinden tek tek bulup çıkardılar. Biz söyler söylemez içeri girdiler. Onlar gelmeseydi, biz giremezdik."

        - "Bizim amacımız her zaman can kurtarmak"

        İtfaiyede eğitim çavuşu olarak görev alan Yusuf Özel, yangın ihbarının ardından hiç vakit kaybetmeden olay yerine ulaştıklarını anlattı.

        Yangına müdahale ederken mahsur kalan güvercinlerden haberdar olduklarını belirten Özel, "Güvercinleri kurtarmak için yan iş yerinin çatısına çıktık. Çok sayıda mahsur kalan güvercini bulundukları dumanlı ortamdan kurtardık. Bizim amacımız her zaman can kurtarmak. Yangın ikinci planda kalıyor. Hayvan insan fark etmeksizin eğer muhtaç durumdaysa, kurtarmamız gerekiyor. Kendi canımızı hiçe sayıp o canı kurtarmak için emek sarf ediyoruz. Bizim için benim kedim, onun kedisi, kuşu hiç fark etmiyor, canlı olması yeterli." diye konuştu.

        İtfaiye erlerinden Ercan Karatün ise kurtardıkları kuşların sahibinin mutluluğuna ortak olmanın ayrı bir duygu olduğunu dile getirerek, "Bütün hayvan kurtarma ihbarlarına müdahale ediyoruz. Bugüne kadar birçok hayvanı kurtardık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de 528 bin hastaya sağlık hizmeti verildi
        Beyşehir'de 528 bin hastaya sağlık hizmeti verildi
        Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Konya'da başladı
        Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Konya'da başladı
        KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başkan Altay'ı ziyaret etti
        KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başkan Altay'ı ziyaret etti
        Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öl...
        Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen yaşlı çift öl...
        Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Konyaspor, İstanbulspor'dan Alassane Ndao'yu transfer etti
        Konyaspor, İstanbulspor'dan Alassane Ndao'yu transfer etti