Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Onur Ergün, Aleksic, Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş, Berkay Özcan, Piatek

Goller: Dk. 8, 14 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

KONYA

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