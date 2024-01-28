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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:23
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Onur Ergün, Aleksic, Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş, Berkay Özcan, Piatek

        Goller: Dk. 8, 14 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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