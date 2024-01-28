Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Onur Ergün, Aleksic, Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş, Berkay Özcan, Piatek
Goller: Dk. 8, 14 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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