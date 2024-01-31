Konya'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen 8 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda H.İ, B.G, B.G. ile D.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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