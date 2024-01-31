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        Konya'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:00
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        Konya'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, belirlenen 8 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda H.İ, B.G, B.G. ile D.D'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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