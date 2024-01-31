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        Konya'da 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili tır sürücüsü hakim karşısında

        Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tır sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:24
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        Konya'da 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili tır sürücüsü hakim karşısında
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        Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tır sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

        Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Beyhan G, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen Beyhan G, beraatini talep ederek, "Frene bastım ancak duramadım. Aracımın ön lastikleri patladı. Öndeki araçta asit yüklüymüş. Gözümü açtığımda hastanedeydim." ifadelerini kullandı.

        Müşteki avukatı Adnan Ataş ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatı Cihat Tanrıkulu da müvekkilinin pişman ve üzgün olduğunu dile getirdi. Tanrıkulu, "Maktullerin bulunduğu aracın kabini sağlamdır. Ölümler, araçta yüklü bulunan asidin kabine sızması nedeniyle meydana gelmiştir." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Beyhan G. idaresindeki 42 AKB 423 plakalı tır, 30 Ağustos 2023'te Aksaray-Konya kara yolunun 70'inci kilometresinde önce önündeki Mustafa Yenisan'ın kullandığı, kasasında asit varilleri bulunan 68 HT 355 plakalı kamyonet, ardından da iki otomobile çarpmıştı.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve araçtaki kardeşi Süleyman Yenisan'ın asidin etkisiyle yanarak hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Tır şoförü Beyhan G. ve otomobil sürücüleri ile 1 kişi yaralanmıştı.

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan Beyhan G. tutuklanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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