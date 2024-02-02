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        Konya'da kardeşini öldürüp yurt dışına kaçan zanlı, 9 yıl sonra Gaziantep'te yakalandı

        Konya'da 9 yıl önce kardeşini bıçakla öldürüp yurt dışına kaçan yabancı uyruklu zanlı, döndüğü Türkiye'de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:40
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        Konya'da kardeşini öldürüp yurt dışına kaçan zanlı, 9 yıl sonra Gaziantep'te yakalandı
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        Konya'da 9 yıl önce kardeşini bıçakla öldürüp yurt dışına kaçan yabancı uyruklu zanlı, döndüğü Türkiye'de gözaltına alındı.

        Suriye'den 2014'te ailesiyle geldiği Konya'ya yerleşen Ala Hasoun (47), bir yıl sonra husumet yaşadığı kardeşi Khaled Hasoun'u (43) bıçaklayarak öldürdükten sonra Suriye'ye kaçtı.

        Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un talimatıyla dosyayı yeniden inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının geçen yıl sahte kimlikle yeniden Türkiye'ye gelip ailesiyle Gaziantep'te yaşamaya başladığını tespit etti.

        Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, zanlı Hasoun'un kentte sahte kimlikle bir terzi dükkanında çalıştığını, çevresindekilere de bekar olduğunu söylediğini belirledi.

        Harekete geçen polis zanlıyı 30 Ocak'ta yakaladı.

        Konya'ya getirilen Hasoun'un, polise sahte kimliğini göstererek, adının Muhammed Yasin olduğunu, Konya'ya hiç gelmediğini ve böyle bir suç işlemediğini iddia etse de bir süre sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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