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        Konyaspor, forvet oyuncusu Sambou'yu renklerine bağladı

        TÜMOSAN Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:02 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:14
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        Konyaspor, forvet oyuncusu Sambou'yu renklerine bağladı
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        TÜMOSAN Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Konyaspor'un resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Sambou'nun 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

        Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda 23 resmi maçta forma giydiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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