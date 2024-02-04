Konyaspor, forvet oyuncusu Sambou'yu renklerine bağladı
TÜMOSAN Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
TÜMOSAN Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor'un resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Sambou'nun 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda 23 resmi maçta forma giydiği kaydedildi.
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