Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli İstanbul ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 4'ü gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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