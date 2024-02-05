Konya ve çevre illerdeki okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Afyonkarahisar ve Karaman'da da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, arkadaşları ve öğretmeleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer yetkililer, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Aksaray'da da 87 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle okullarına döndü.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

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