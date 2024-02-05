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        Konya ve çevre illerdeki okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:36
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        Konya ve çevre illerdeki okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
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        Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Konya'da ara tatilin sona ermesinin ardından okullarına dönen öğrenciler, sevinç yaşadı.

        Kentteki okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sınıflarına girdi.

        Aksaray'da da 87 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle okullarına döndü.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer yetkililer, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı.

        Afyonkarahisar ve Karaman'da da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, arkadaşları ve öğretmeleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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