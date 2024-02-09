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        Konya'da "Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü" etkinliği düzenlendi

        Konya Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:33
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        Konya'da "Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü" etkinliği düzenlendi
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, belediye çalışanlarıyla işe bisikletle geldi.

        Uslu, Türkiye'nin bisiklet şehri olarak bilinen Konya'da, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çeşitli projelerle bisiklet kullanımı konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Etkinlikler kapsamında işe bisikletle gelen belediye çalışanları ile bisiklet kullananlara atkı, bere ve eldiven seti dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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