Konya'da "Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü" etkinliği düzenlendi

Etkinlikler kapsamında işe bisikletle gelen belediye çalışanları ile bisiklet kullananlara atkı, bere ve eldiven seti dağıtıldı.

Uslu, Türkiye'nin bisiklet şehri olarak bilinen Konya'da, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çeşitli projelerle bisiklet kullanımı konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

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