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        Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 20:32 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:17
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        Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

        Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

        Öte yandan yeni transfer Teenage Hadebe, takım ile ilk antrenmanına çıktı.

        Galeri
        Galeri

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