Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

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