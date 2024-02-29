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        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal muhtarlarla buluştu

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, dönemi boyunca birlikte görev yaptığı mahalle muhtarlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:54 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:54
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        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal muhtarlarla buluştu
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        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, dönemi boyunca birlikte görev yaptığı mahalle muhtarlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi.

        Adile Baysal Kültür ve Sanatevi'nde gerçekleşen programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve mahalle muhtarları katıldı.

        Etkinlikte konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan muhtarlığın kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Muhtarlar Deneği Başkanı olarak da tüm muhtarlarımıza görevlerini en iyi şekilde yaptıkları için teşekkür ediyorum. Belediye başkamız da her zaman bizlerin yanında olduğu için en büyük teşekkürü hak ediyor. Seydişehir tarihinde görülmeyen bir birlikteliğe vesile oldu. Muhtarlarıyla, vatandaşıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, çalışanıyla tüm kesimi bir araya getirdi ve çok güzel birliktelik yaşadık. Seydişehir tarihine efsane başkan olarak ismi yazıldı, hafızalarda yerini aldı. Bu çok güzel bir duygudur. Bu duyguyu bizlere yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

        Başkan Tutal da görev yaptığı süre boyunca her zaman muhtarlarla bir kardeşlik iklimi içinde çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

        "İlçemize gerek merkezde gerekse kırsalda çok güzel hizmetlerimiz oldu. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hadimi hazretlerinin bir sözü var 'kamil insan odur ki koya bir eser eseri olmayanın yerinde yeller eser' der. Bizim hizmet anlayışımız eser bırakma anlayışı oldu. Biz artık yeni hayatımıza devam edeceğiz. Sizlerle birlikte sağlanan bu birlikteliğin devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman birbirinize destek olun. Sizlerden en büyük temennim budur. Çünkü makamlar her zaman gelip geçicidir, ancak dostluk ve kardeşlik bakidir. Ben hepinize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarınızda aile hayatınızda başarılar diliyorum."

        Çekilen toplu hatıra fotoğrafı sonrası program sona erdi.

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