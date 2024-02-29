Konya'da trafik kazasında 2 kişi öldü
Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Arslan (68) yönetimindeki 42 BC 771 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Aşağıpınarbaşı mevkisinde, Ali A. (24) idaresindeki 27 ATB 382 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Arslan ile araçtaki Azime Arslan'ın (68) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hafif ticari aracın sürücüsü Ali A. gözaltına alındı.
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