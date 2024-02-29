Konya'daki belediye başkanı cinayetinde sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı

Konya'da, eski Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Sanıklardan Osman Koç'un vefatı üzerine Yargıtay tarafından verilen bozma ilamı üzerine Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu Abdurrahman Koç ve babası tutuksuz sanık Abdullah Koç ile İrfan K, Necmi Y, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Abdurrahman Koç, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Olayda kimse bana yardım etmedi ve kimse beni azmettirmedi. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Maktulün avukatı Cengiz Erkoyuncu, Abdullah Koç'un tutuklanmasını talep ederek, "Sanıkların avukatları yeni tanıkların dinlenmesini istese de olayın üzerinden 4 yıl geçmiş ve bu yeni tanıkların 'öğretilmiş, temin edilmiş tanık' olma ihtimalleri yüksektir. Hakikat yeterince ortaya çıkmıştır. Bu çaba, hakikati arama çabası değildir. Bu nedenle taleplerin reddine karar verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İddia makamı, duruşmada önceki mütalaasını tekrarladı, Abdurrahman Koç'a "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Koç'un babası Abdullah Koç'un da "azmettirme" suçundan aynı cezayı alması talep edildi.

Tutuksuz diğer 2 sanığa da "suçun işlenmesine yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Ayrıca vefat eden Osman Koç yönünden davanın düşmesine karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdurrahman Koç'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Konya'da, 25 Mayıs 2019'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Başköy Mahallesi'nde reklam panosundaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Şüpheli Abdurrahman Koç ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Doğanhisar Belediye Başkan adayı Abdullah Koç ve Osman K. gözaltına alınmıştı.

Yargılanan Abdurrahman Koç'a "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, diğer sanıklar Abdullah Koç ve Osman Koç ile İrfan K'ye de "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıl hapis cezası vermişti.

Heyet, tutuksuz sanık Necmi Y'nin ise beraatini kararlaştırmıştı.