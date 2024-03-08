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        Konyaspor düşme hattından taraftarının desteğiyle uzaklaşmak istiyor

        SAVAŞ GÜLER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sezonun kalan bölümünde taraftarının desteğiyle düşme hattından uzaklaşacağına inanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:01
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        Konyaspor düşme hattından taraftarının desteğiyle uzaklaşmak istiyor
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        SAVAŞ GÜLER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sezonun kalan bölümünde taraftarının desteğiyle düşme hattından uzaklaşacağına inanıyor.

        Ara transfer döneminde yapılan takviyeler ve yeni teknik direktör Fahrudin Ömerovic'in gelmesiyle yeniden toparlanmaya başlayan yeşil-beyazlı ekip, taraftarının da maçlara ilgi göstermesiyle üst sıralara tırmandı.

        Ligin 25. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0, 27. haftada yine iç sahada Atakaş Hatayspor'u 2-0, 28. haftada ise deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Konyaspor, bu sonuçların ardından 14. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı.

        Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar, bu müsabakadan da galip ayrılarak seri yakalamak istiyor.

        - "Elimizden gelen her şeyi yapma gayretiyle çalışmalara başladık"

        Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, AA muhabirine, sezon başında lige iyi başladıklarını ancak finansal krizler ve başka nedenlerden dolayı takım ruhunu oluşturamadıklarını söyledi.

        Bu nedenle takımın bir düşüş yaşadığını, buna bağlı olarak da taraftarın maçlara ilgi göstermemeye başladığını aktaran Derebağ, "Yeni başkanımız Ömer Korkmaz ve yönetim kuruluyla belki bir ateşten gömlek giydik ama Konyaspor sevdasıyla elimizden gelen her şeyi yapma gayretiyle çalışmalara başladık. Yaptığımız transferler ve mali disiplin noktasındaki çalışmalar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Transferlerden sonra takım ruhunu oturtmak için çok uğraştık. Ardından teknik direktörlüğe Fahrudin Ömerovic hocamızı getirdik." diye konuştu.

        - "Adana Demirspor maçında en az 25 bin kişinin geleceğini tahmin ediyoruz"

        Derebağ, ligde son 4 maçta 3 galibiyet alarak düşme hattından az da olsa uzaklaştıklarını dile getirdi.

        Son maçlarda taraftarın takıma olan desteğine değinen Derebağ, şunları kaydetti:

        "Sahadaki itici güç, onların sevgisi, enerjisi ve ıslığı hem oyuncuları hem bizi çok ciddi motive ediyor. Son iki maçta yaklaşık 20-25 bin taraftarla oynadık. Bu bize gurur verdi. Tekrar camianın bir araya gelmesi, takıma sahip çıkması oyuna da yansıyor. Son 4 maçta alınan 3 galibiyette taraftarın çok büyük etkisi var. Adana Demirspor maçında en az 25 bin kişinin geleceğini tahmin ediyoruz. İnşallah tekrar 40-42 bin taraftar gördüğümüz eski günlere döneriz. Çok iyi bir stadyumumuz ve tesislerimiz var. Bize destek olan bakanlarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum."

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