Konya'da adres sormak için aracından inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özdemir (73), Yeni Antalya Yolu Seyran Mahallesi'nde, adres sormak için yol kenarına park ettiği 54 NC 012 plakalı otomobilinden indi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.