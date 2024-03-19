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        Konya'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:17
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        Konya'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

        Özhan Arslan idaresindeki 35 APS 486 plakalı kargo taşıyan tır, Konya-Ankara kara yolu, Ömeranlı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan E.S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Konya-Ankara kara yolu 2 saatlik çalışma sonucu kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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