Konya'da kuzeninin küçükbaş hayvanlarını çalıp sattığı tespit edilen şüpheli yakalandı
Konya'nın Çumra ilçesinde kuzeninin 30 küçükbaş hayvanını çalıp başkasına sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Çumra ilçesinde kuzeninin 30 küçükbaş hayvanını çalıp başkasına sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Taşağıl Mahallesi'nde yaşayan O.H, ahırdaki 30 koyununun gece saatlerinde çalındığını fark etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışma kapsamında koyunların O.H'nin kuzeni R.H'nin çaldığını tespit etti.
Gözaltına alınan R.H, jandarmadaki ifadesinde, çaldığı 30 koyunu İçeriçumra Mahallesi'nde bir kişiye sattığını itiraf etti.
Ekipler, koyunları sahibine teslim etti.
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